Третья ракетка Великобритании снялась с Уимблдона из-за травмы спины

Третья ракетка Великобритании Кэйти Бултер, занимающая 126-ю строчку мирового рейтинга, не выступит на Уимблдоне. Причиной отказа от участия на домашнем турнире «Большого шлема» стала травма спины, полученная в апреле в матче Кубка Федерации с Казахстаном.
«По дороге к выздоровлению у меня были взлёты и падения. В разные моменты пути я была очень близка к тому, чтобы вернуться на корт и участвовать в соревнованиях, но, к сожалению, я оказалась не совсем готова к Уимблдону.
По совету моей медицинской бригады приняла решение дать организму ещё пару недель на восстановление. Я совершенно опустошена, поскольку скучаю по домашнему турниру «Большого шлема» и возможности играть перед нашими невероятными фанатами. К сожалению, я не буду на 100 % готова», — приводит слова 22-летней британки Sky Sports.
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