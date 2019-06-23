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Федерер в двух сетах выиграл у Гоффена и завоевал титул в Галле

Федерер в двух сетах выиграл у Гоффена и завоевал титул в Галле
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на турнире в Галле (Германия) под первым номером, в финальном матче нанёс поражение представителю Бельгии Давиду Гоффену со счётом 7:6 (7:2), 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

37-летний уроженец Базеля 1 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из шести. В активе его визави 5 двойных ошибок и ни одного сделанного брейка. Кроме того, оба спортсмена выполнили по 7 эйсов.

В личных встречах Роджер ведёт — 8-1.

Напомним, в полуфиналах Федерер взял верх над французом Пьер-Югом Эрбером — 6:3, 6:3, а Гоффен переиграл Маттео Берреттини из Италии со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

В 2018 году чемпионом Gerry Weber Open стал хорватский теннисист Борна Чорич. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл Федерера — 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.

23 июня 2019 года, воскресенье. 14:10 МСК
Галле. Финал
Матч окончен
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
2 : 0
Давид Гоффен
33
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
1 2 3
           
7 7 6  
6 2 1  
           
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