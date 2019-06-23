Федерер в двух сетах выиграл у Гоффена и завоевал титул в Галле

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на турнире в Галле (Германия) под первым номером, в финальном матче нанёс поражение представителю Бельгии Давиду Гоффену со счётом 7:6 (7:2), 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.
37-летний уроженец Базеля 1 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из шести. В активе его визави 5 двойных ошибок и ни одного сделанного брейка. Кроме того, оба спортсмена выполнили по 7 эйсов.
В личных встречах Роджер ведёт — 8-1.
Напомним, в полуфиналах Федерер взял верх над французом Пьер-Югом Эрбером — 6:3, 6:3, а Гоффен переиграл Маттео Берреттини из Италии со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
В 2018 году чемпионом Gerry Weber Open стал хорватский теннисист Борна Чорич. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл Федерера — 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.
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