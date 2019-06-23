Барти обыграла Гёргес и стала чемпионкой турнира в Бирмингеме

В финале турнира в Бирмингеме (Великобритания) австралийка Эшли Барти, посеянная под вторым номером, нанесла поражение представительнице Германии Юлии Гёргес (8) — 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут.

Барти выполнила 9 эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. В активе Гёргес 7 подач навылет, 5 двойных ошибок и 1 сделанный брейк. В личных встречах Эшли вышла вперёд — 2-1.

Напомним, в полуфинальных поединках Барти победила Барбору Стрыцову из Чехии со счётом 6:4, 6:4, а Гёргес одолела хорватку Петру Мартич — 6:4, 6:3.

В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову.