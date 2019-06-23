Барти после победы в Бирмингеме возглавит рейтинг WTA

После победы в финале турнира в Бирмингеме (Великобритания) австралийка Эшли Барти набрала достаточное количество баллов, чтобы возглавить мировой рейтинг WTA.
Напомним, что посеянная под вторым номером Барти в финале турнира в Бирмингеме нанесла поражение представительнице Германии Юлии Гёргес (8) — 6:3, 7:5.
В полуфинальных поединках Барти победила Барбору Стрыцову из Чехии со счётом 6:4, 6:4, а Гёргес одолела хорватку Петру Мартич — 6:4, 6:3.
Занимавшая первую строчку рейтинга WTA Наоми Осака в матче второго круга в Бирмингеме уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 2:6, 3:6. После победы Барти японская теннисистка утратила шансы сохранить лидерство.
В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову.
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