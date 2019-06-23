Лопес в трёх сетах обыграл Симона и стал победителем турнира в Лондоне
Испанский теннисист Фелисьяно Лопес стал победителем турнира в Лондоне (Великобритания). В решающем матче он за 2 часа 49 минут сломил сопротивление француза Жиля Симона – 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).
Лопес подал 16 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. В активе Симона 8 подач навылет. Француз совершил 1 двойную ошибку, но смог реализовать лишь 1 из 7 своих брейк-пойнтов. Испанский теннисист набрал 115 активно выигранных очков, у Симона – 107.
На стадии полуфиналов Лопес был сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима, а Симон обыграл россиянина Даниила Медведева.
В 2018 году чемпионом Queens Club стал Марин Чилич. В финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.
- 23 июня 2019
-
19:51
-
19:40
-
18:52
-
17:19
-
16:49
-
15:58
-
15:36
-
15:19
-
14:42
-
14:27
-
12:56
-
12:53
-
11:56
-
11:46
-
11:43
-
10:29
-
09:55
-
09:17
- 22 июня 2019
-
23:43
-
23:24
-
22:50
-
21:39
-
21:22
-
20:51
-
18:14
-
18:05
-
17:37
-
15:33
-
12:21
-
11:32
-
10:48
-
09:56
-
02:59
- 21 июня 2019
-
23:49
-
22:58
Партнерский контент