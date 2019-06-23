Лопес в трёх сетах обыграл Симона и стал победителем турнира в Лондоне

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес стал победителем турнира в Лондоне (Великобритания). В решающем матче он за 2 часа 49 минут сломил сопротивление француза Жиля Симона – 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).

Лопес подал 16 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. В активе Симона 8 подач навылет. Француз совершил 1 двойную ошибку, но смог реализовать лишь 1 из 7 своих брейк-пойнтов. Испанский теннисист набрал 115 активно выигранных очков, у Симона – 107.

На стадии полуфиналов Лопес был сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима, а Симон обыграл россиянина Даниила Медведева.

В 2018 году чемпионом Queens Club стал Марин Чилич. В финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.