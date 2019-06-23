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Лопес в трёх сетах обыграл Симона и стал победителем турнира в Лондоне

Лопес в трёх сетах обыграл Симона и стал победителем турнира в Лондоне
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес стал победителем турнира в Лондоне (Великобритания). В решающем матче он за 2 часа 49 минут сломил сопротивление француза Жиля Симона – 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).

Лопес подал 16 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. В активе Симона 8 подач навылет. Француз совершил 1 двойную ошибку, но смог реализовать лишь 1 из 7 своих брейк-пойнтов. Испанский теннисист набрал 115 активно выигранных очков, у Симона – 107.

На стадии полуфиналов Лопес был сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима, а Симон обыграл россиянина Даниила Медведева.

В 2018 году чемпионом Queens Club стал Марин Чилич. В финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.

23 июня 2019 года, воскресенье. 15:45 МСК
Лондон. Финал
Матч окончен
Фелисьяно Лопес
113
Испания
Фелисьяно Лопес
Ф. Лопес
2 : 1
Жиль Симон
38
Франция
Жиль Симон
Ж. Симон
1 2 3
           
6 6 4 7 7
2 7 7 6 2
           
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