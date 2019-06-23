Видеообзор победы Барти над Гёргес в финале турнира в Бирмингеме

В финале турнира в Бирмингеме австралийка Эшли Барти, посеянная под вторым номером, нанесла поражение представительнице Германии Юлии Гёргес — 6:3, 7:5.

Барти выполнила 9 эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. В активе Гёргес 7 подач навылет, 5 двойных ошибок и 1 брейк. В личных встречах Эшли вышла вперёд — 2-1.



Победа в финале турнира позволит Барти с понедельника возглавить мировой рейтинг WTA.



Занимавшая первую строчку рейтинга WTA Наоми Осака в матче второго круга в Бирмингеме уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 2:6, 3:6. После победы Барти японская теннисистка утратила шансы сохранить лидерство.



В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову.