Барти: всегда мечтала стать №1, как маленький ребёнок

Австралийка Эшли Барти, которая после победы на турнире в Бирмингеме станет первой ракеткой мира, рассказала, как относится к этому достижению.
«Ты всегда мечтаешь стать №1, как маленький ребёнок, но воплотить это в жизнь — невероятно. Я даже не рассчитывала на такое достижение в этом году. Мы стремились быть в первой десятке.
Это достижение показывает, какие люди меня окружают в последние три года. Они были со мной последние три года. Мы начали с нуля, без рейтинга, а теперь достигли вершины. Это достижение для меня и для них», — приводит слова Барти официальный сайт WTA.
В финале турнира в Бирмингеме Барти, посеянная под вторым номером, нанесла поражение представительнице Германии Юлии Гёргес (8) — 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут.
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