Видеообзор победы Маррея и Лопеса в финале турнира в Лондоне

Британец Энди Маррей после продолжительной травмы триумфально вернулся в большой теннис. В паре с Фелисьяно Лопесом он стал победителем турнира в Лондоне (Великобритания). В финале их дуэт обыграл американца Рама Раджива и британца Джо Солсбери со счётом 7:6 (8:6), 5:7, [10:5]. Продолжительность поединка составила 1 час 52 минуты.

Лопес в этом году добился в Лондоне дубля — выиграл и в одиночке, и в паре.

В финале одиночного разряда испанский теннисист за 2 часа 49 минут сломил сопротивление француза Жиля Симона – 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).

После турнира в Лондоне Маррей сыграет на Уимблдоне. Двукратный олимпийский чемпион выступит в паре с обладателем «карьерного шлема» в паре из Франции Пьер-Югом Эрбером.