Медведев поднялся на шестую позицию в чемпионской гонке ATP
В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 24 июня российский теннисист Даниил Медведев поднялся на шестую строчку, представитель Германии Александр Зверев — на восьмую, канадец Феликс Оже-Альяссим — на 10-ю.
Чемпионская гонка ATP. 24 июня
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5505.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 4725.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 3860.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3305.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 2985.
6 (7). Даниил Медведев (Россия) — 1765.
7 (6). Кей Нисикори (Япония) — 1710.
8 (9). Александр Зверев (Германия) — 1580.
9 (8). Фабио Фоньини (Италия) — 1550.
10 (11). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1391.
...
25 (28). Карен Хачанов (Россия) — 875...
92 (89). Андрей Рублёв (Россия) — 347.
Рублёв поднялся на 78-ю строчку в рейтинге ATP, Хачанов — 9-й
- 24 июня 2019
-
09:16
-
09:13
-
09:06
-
09:02
-
08:52
-
03:55
-
00:59
-
00:17
- 23 июня 2019
-
23:21
-
22:20
-
21:12
-
19:51
-
19:40
-
18:52
-
17:19
-
16:49
-
15:58
-
15:36
-
15:19
-
14:42
-
14:27
-
12:56
-
12:53
-
11:56
-
11:46
-
11:43
-
10:29
-
09:55
-
09:17
- 22 июня 2019
-
23:43
-
23:24
-
22:50
-
21:39
-
21:22
-
20:51
Партнерский контент