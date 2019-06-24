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Медведев поднялся на шестую позицию в чемпионской гонке ATP

Медведев поднялся на шестую позицию в чемпионской гонке ATP
Теннис / Уимблдон 2019 0

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 24 июня российский теннисист Даниил Медведев поднялся на шестую строчку, представитель Германии Александр Зверев — на восьмую, канадец Феликс Оже-Альяссим — на 10-ю.

Чемпионская гонка ATP. 24 июня
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5505.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 4725.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 3860.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3305.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 2985.
6 (7). Даниил Медведев (Россия) — 1765.
7 (6). Кей Нисикори (Япония) — 1710.
8 (9). Александр Зверев (Германия) — 1580.
9 (8). Фабио Фоньини (Италия) — 1550.
10 (11). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1391.
...
25 (28). Карен Хачанов (Россия) — 875...
92 (89). Андрей Рублёв (Россия) — 347.

Рублёв поднялся на 78-ю строчку в рейтинге ATP, Хачанов — 9-й
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