Медведев поднялся на шестую позицию в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 24 июня российский теннисист Даниил Медведев поднялся на шестую строчку, представитель Германии Александр Зверев — на восьмую, канадец Феликс Оже-Альяссим — на 10-ю.



Чемпионская гонка ATP. 24 июня

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5505.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 4725.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 3860.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3305.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 2985.

6 (7). Даниил Медведев (Россия) — 1765.

7 (6). Кей Нисикори (Япония) — 1710.

8 (9). Александр Зверев (Германия) — 1580.

9 (8). Фабио Фоньини (Италия) — 1550.

10 (11). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1391.

...

25 (28). Карен Хачанов (Россия) — 875...

92 (89). Андрей Рублёв (Россия) — 347.