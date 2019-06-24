Надаль эмоционально отреагировал на выход «Мальорки» в Примеру

Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями от выхода футбольного клуба «Мальорка» в Примеру. В первом финальном матче за выход в элитный дивизион «Мальорка» проиграла «Депортиво» со счётом 0:2, а в ответной встрече, которая состоялась вчера, 23 июня, одержала победу — 3:0.

«Нет слов! Примера! Невероятные эмоции!» — написал Надаль, являющийся уроженцем Мальорки.

Пост доступен в «инстаграме» Рафаэля Надаля.

«Мальорка» сыграет в Примере впервые с сезона-2012/13.

В начале июня Надаль в 12-й раз стал победителем Открытого чемпионата Франции. В финале «Ролан Гаррос» испанец, посеянный под вторым номером, нанёс поражение четвёртой ракетке турнира австрийцу Доминику Тиму со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.