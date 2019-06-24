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Надаль эмоционально отреагировал на выход «Мальорки» в Примеру

Надаль эмоционально отреагировал на выход «Мальорки» в Примеру
Теннис / ATP 0

Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями от выхода футбольного клуба «Мальорка» в Примеру. В первом финальном матче за выход в элитный дивизион «Мальорка» проиграла «Депортиво» со счётом 0:2, а в ответной встрече, которая состоялась вчера, 23 июня, одержала победу — 3:0.

«Нет слов! Примера! Невероятные эмоции!» — написал Надаль, являющийся уроженцем Мальорки.

Пост доступен в «инстаграме» Рафаэля Надаля.

«Мальорка» сыграет в Примере впервые с сезона-2012/13.

В начале июня Надаль в 12-й раз стал победителем Открытого чемпионата Франции. В финале «Ролан Гаррос» испанец, посеянный под вторым номером, нанёс поражение четвёртой ракетке турнира австрийцу Доминику Тиму со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

12 из 12. Надаль всё ещё непобедим на «Ролан Гаррос»
Испанец Рафаэль Надаль в 12-й раз пробился в финал парижского мэйджора. И снова выиграл.
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