Барти: Гёргес чуть не довела меня до слёз

Австралийка Эшли Барти поделилась эмоциями от победы на турнире в Бирмингеме. В финале она обыграла немку Юлию Гёргес со счётом 6:3, 7:5. Благодаря этому результату Эшли стала первой ракеткой мира.
«Это самое невероятное приключение для меня и моей команды. Соперницу по финале лучше, чем Юлия, трудно и представить. Мы провели невероятную неделю в одиночном разряде и паре. Она одна из моих лучших подруг в туре со времён, когда я бегала повсюду, всех раздражая.
Мне пришлось играть активно. Выбора не было, так как, когда я позволяла ей вступать в розыгрыши, Юлия меня наказывала. Мне приходилось прикладывать дополнительные усилия, чтобы всё же выигрывать розыгрыши. Это была игра очень высокого качества и очень памятный день.
У меня нет слов. Я не знаю, что происходит. После игры Юлия чуть не довела меня до слёз. Она невероятный человек. То, что она сказала, было очень мило. Мне было очень приятно разделить этот момент с ней. Не так много людей, с которыми мне бы хотелось быть рядом в такой момент. Она одна из них. Я до сих пор не осознала, что стала первой ракеткой мира. Наслаждаюсь каждой минутой. Моя карьера получается невероятной", — цитирует Барти официальный сайт тура.
С первой строчки Эшли сместила японку Наоми Осаку.
- 24 июня 2019
-
10:13
-
10:04
-
09:35
-
09:16
-
09:13
-
09:06
-
09:02
-
08:52
-
03:55
-
00:59
-
00:17
- 23 июня 2019
-
23:21
-
22:20
-
21:12
-
19:51
-
19:40
-
18:52
-
17:19
-
16:49
-
15:58
-
15:36
-
15:19
-
14:42
-
14:27
-
12:56
-
12:53
-
11:56
-
11:46
-
11:43
-
10:29
-
09:55
-
09:17
- 22 июня 2019
-
23:43
-
23:24
-
22:50