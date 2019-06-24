Барти: Гёргес чуть не довела меня до слёз

Австралийка Эшли Барти поделилась эмоциями от победы на турнире в Бирмингеме. В финале она обыграла немку Юлию Гёргес со счётом 6:3, 7:5. Благодаря этому результату Эшли стала первой ракеткой мира.

«Это самое невероятное приключение для меня и моей команды. Соперницу по финале лучше, чем Юлия, трудно и представить. Мы провели невероятную неделю в одиночном разряде и паре. Она одна из моих лучших подруг в туре со времён, когда я бегала повсюду, всех раздражая.

Мне пришлось играть активно. Выбора не было, так как, когда я позволяла ей вступать в розыгрыши, Юлия меня наказывала. Мне приходилось прикладывать дополнительные усилия, чтобы всё же выигрывать розыгрыши. Это была игра очень высокого качества и очень памятный день.

У меня нет слов. Я не знаю, что происходит. После игры Юлия чуть не довела меня до слёз. Она невероятный человек. То, что она сказала, было очень мило. Мне было очень приятно разделить этот момент с ней. Не так много людей, с которыми мне бы хотелось быть рядом в такой момент. Она одна из них. Я до сих пор не осознала, что стала первой ракеткой мира. Наслаждаюсь каждой минутой. Моя карьера получается невероятной", — цитирует Барти официальный сайт тура.

С первой строчки Эшли сместила японку Наоми Осаку.

Барти стала первой ракеткой мира