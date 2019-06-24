Федерер: я вновь чувствую себя молодым

37-летний швейцарец Роджер Федерер поделился впечатлениями от завоевание 10-го титула на турнире в Галле (Германия). В финале он нанёс поражение представителю Бельгии Давиду Гоффену со счётом 7:6 (7:2), 6:1.
«Я выиграл 10-й титул в Галле. Моим дочерям исполнится 10 в июле, так что я их опередил. Я вновь чувствую себя молодым. Но ничего, во время полёта или завтра утром я опять почувствую себя старым. Но сейчас я молод!
Конечно, ощущения очень приятные. Только когда матч закончился, я впервые подумал о своих ощущениях от победы. До этого я даже не представлял, как всё будет, если выиграю 10-й титул. Внезапно у меня появился матчбол. Я не нервничал, так как играл хорошо. Когда всё закончилось, я был просто счастлив. Так приятно завоевать 10-й титул в месте, куда я так давно приезжаю и где добился огромного успеха", — цитирует Федерера официальный сайт тура.
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