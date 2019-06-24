Маррей прокомментировал завование первого титула после возвращения в теннис

Британец Энди Маррей и испанец Фелисьяно Лопес прокомментировали завоевание титула на турнире в Лондоне в парном разряде. В финале они обыграли американца Рама Раджива и британца Джо Солсбери со счётом 7:6 (8:6), 5:7, [10:5].

«В начале недели я расслабился, но по ходу турнира стал всё больше нервничать. Мои соревновательные инстинкты дали о себе знать. С бедром всё было отлично, никакой боли я не испытывал. Теперь хочу продолжать прогрессировать, но сейчас я просто рад возвращению на корт», — цитирует Маррея официальный сайт тура.

«Я завоевал титул в одиночном и парном разрядах. Такое бывает раз в жизни. Я очень рад, что Энди сыграл со мной в паре. Здорово, что он вернулся на теннисный корт», — сказал Лопес.

В финале соревнований в одиночном разряде испанец одолел представителя Франции Жиля Симона — 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).



«Я думал, что лучший момент моей карьеры случился, когда я выиграл этот турнир в 2017 году. Но теперь лучшим моментом назову эту победу. Жиль выполнял невероятные обводящие удары. Если честно, я был в отчаянии. Тай-брейк — это всегда немного лотерея, но, конечно, я счастлив от этой победы», — признался Лопес.