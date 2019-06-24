Маррей прокомментировал завование первого титула после возвращения в теннис

Британец Энди Маррей и испанец Фелисьяно Лопес прокомментировали завоевание титула на турнире в Лондоне в парном разряде. В финале они обыграли американца Рама Раджива и британца Джо Солсбери со счётом 7:6 (8:6), 5:7, [10:5].
«В начале недели я расслабился, но по ходу турнира стал всё больше нервничать. Мои соревновательные инстинкты дали о себе знать. С бедром всё было отлично, никакой боли я не испытывал. Теперь хочу продолжать прогрессировать, но сейчас я просто рад возвращению на корт», — цитирует Маррея официальный сайт тура.
«Я завоевал титул в одиночном и парном разрядах. Такое бывает раз в жизни. Я очень рад, что Энди сыграл со мной в паре. Здорово, что он вернулся на теннисный корт», — сказал Лопес.
В финале соревнований в одиночном разряде испанец одолел представителя Франции Жиля Симона — 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).
«Я думал, что лучший момент моей карьеры случился, когда я выиграл этот турнир в 2017 году. Но теперь лучшим моментом назову эту победу. Жиль выполнял невероятные обводящие удары. Если честно, я был в отчаянии. Тай-брейк — это всегда немного лотерея, но, конечно, я счастлив от этой победы», — признался Лопес.
- 24 июня 2019
-
11:33
-
11:08
-
11:01
-
10:13
-
10:04
-
09:35
-
09:16
-
09:13
-
09:06
-
09:02
-
08:52
-
03:55
-
00:59
-
00:17
- 23 июня 2019
-
23:21
-
22:20
-
21:12
-
19:51
-
19:40
-
18:52
-
17:19
-
16:49
-
15:58
-
15:36
-
15:19
-
14:42
-
14:27
-
12:56
-
12:53
-
11:56
-
11:46
-
11:43
-
10:29
-
09:55
-
09:17