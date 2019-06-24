Маррей: выиграть титул с металлическим бедром — это круто

Британец Энди Маррей поделился впечатлениями от победы на турнире в Лондоне в парном разряде. В финале он в дуэте с испанцем Фелисьяно Лопесом обыграл американца Рама Раджива и британца Джо Солсбери со счётом 7:6 (8:6), 5:7, [10:5].
«Я выиграл титул в паре с Фели, играя с металлическим бедром. Это крутое событие, учитывая состояние, в котором я находился несколько месяцев назад. Я не думал о таком. Я был просто рад избавиться от боли и наслаждаться жизнью, желая обычные вещи. Это нечто особенное. Этот титул даже ценнее многих трофеев в одиночном разряде, которые я завоевал.
Я выполнял отличные удары. Конечно, есть вещи, в которых я могу прибавить. Например, в позиции на корте. Я не знал, где находиться после того, как Фели выполнял приём. Но вообще ты никогда не найдёшь партнёра, у которого есть всё, и ты можешь ничего не делать. У меня есть слабости в игре, у Лопеса тоже. Но мы использовали свои сильные стороны и отлично друг друга дополняли.
Я рад вновь играть в теннис, тренироваться и не испытывать боли. Если прогресс продолжится, то я хотел бы сыграть в одиночном разряде. Моё расписание может измениться. Может, я не буду играть по 2-3 недели подряд. Но сейчас я доволен тем, что делаю.
В январе теннис вообще не приносил мне радости. На этой неделе я наслаждался игрой в паре, возможностью выполнять удары и просто веселиться на корте. Я хочу вновь выступать в одиночном разряде, но если этого не случится, то я подумаю о том, чтобы сосредоточиться на паре", — цитирует Маррея официальный сайт тура.
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