Федерер: каждый раз, когда побеждаю в Галле, я отлично играю и на Уимблдоне

Швейцарец Роджер Федерер рассказал о настрое на Уимблдон, который стартует 1 июля. Вчера, 23 июня, уроженец Базеля в 10-й раз выиграл турнир в Галле.
«Для начала я хочу насладиться победой в Галле. Хочу отдохнуть пару дней. Каждый раз, когда я побеждаю в Галле, я отлично играю и на Уимблдоне. Конечно, это не гарантия, но я в туре достаточно давно, чтобы понимать, что это значит. Самое важное — я знаю, что играю без травм. Я отдохну, а затем приступлю к тренировкам на Уимблдоне.
Это была важная неделя. Я хотел доказать себе, что могу выдержать пять тяжёлых матчей за шесть дней, и в финале чувствовал себя отлично. Это позитивный момент», — цитирует Федерера официальный сайт тура.
В финале турнира в Галле Роджер обыграл бельгийца Давида Гоффена — 7:6 (7:2), 6:1.
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