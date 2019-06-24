Маррей, оценивая предложение Шараповой выступить в паре, вспомнил о её допинге

Британец Энди Маррей, вернувшийся в теннис после операции на бедре, прокомментировал предложение россиянки Марии Шараповой выступить вместе с ней в смешанном парном разряде на Уимблдоне.

«Честно говоря, я не очень много думал об этом. Кажется, мы сыграли лишь один раз в паре в матче IPTL. Не помню, чтобы мы в дуэте действовали особенно здорово.

Сыграли ли роль мои слова о её дисквалификации за допинг? Наверное. Но я не думал об этом. В то время я говорил то, что чувствовал. Моё мнение об этих вещах осталось таким же, как раньше. Моя точка зрения не изменится», — приводит слова Маррея Metro.

Ранее Энди в своей колонке на BBC признался, что обратился к нескольким игрокам с предложением сыграть в миксте, но получил отказ. В частности, дважды его предложение о выступлении в паре отвергла чемпионка «Ролан Гаррос» Эшли Барти.

Теннисистки засыпали предложениями Маррея, которому отказала Барти

Шарапова намекнула на возможное выступление в дуэте с Э. Марреем на Уимблдоне