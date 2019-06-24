Теннисистка с восемью пальцами получила «уайлд-кард» на Уимблдон

18-летняя британская теннисистка Франческа Джонс получила «уайлд-кард» на Уимблдон. Спортсменка родилась с редким генетическим расстройством — эктродактилией, в результате чего у неё только восемь пальцев на руках и семь — на ногах.
Врачи считали, что стать профессиональной теннисисткой Джонс не удастся, но она доказала обратное. В рейтинге WTA Франческая занимает 297-ю строчку. С девяти лет Франческа занималась в академии в Барселоне, где тренировались британец Энди Маррей и испанец Рафаэль Надаль.
«Я всегда повторяю, что самое приятное в жизни — делать то, что люди говорят тебе не делать. Это мой девиз. Я знаю, что за годы в теннисе пережила немало трудностей. Я не ожидаю увидеть радугу и единорогов, когда, надеюсь, доберусь до вершины. Но не думаю, что мнения других людей должны кого-то ограничивать», — цитирует Джонс Sky News.
Фото доступно в «инстаграме» Франчески Джонс.
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