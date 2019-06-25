Кирьос сходил на свидание с полуфиналисткой «Ролан Гаррос»
Австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в «Инстаграме» фотографию с 21-летней соотечественницей Присциллой Хон и 17-летней американкой Амандой Анисимовой из лондонского ресторана Zuma.
«Наши условия – никакого осуждения», — написал Кирьос, но затем удалил пост.
Фото с Хон в "Инстаграме" выложила и Анисимова, но на снимке нет Кирьоса.
Напомним, Кирьос и Анисимова начнут выступления на Уимблдоне с основной сетки турнира. Хон сначала предстоит пройти квалификацию. Её первой соперницей станет украинка Катарина Завацкая.
В 2019 году Уимблдон состоится с 1 по 14 июля. Действующими чемпионами единственного турнира «Большого шлема», проходящего на траве, являются немка Анжелика Кербер и представитель Сербии Новак Джокович.
Кирьос оскорбляет судей и ненавидит зрителей. Почему его не выгонят из спорта?
Самый странный теннисист в мире творит всё, что хочет. Неужели его боятся потерять настолько, что готовы терпеть любые выходки?
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