Кирьос сходил на свидание с полуфиналисткой «Ролан Гаррос»

Австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в «Инстаграме» фотографию с 21-летней соотечественницей Присциллой Хон и 17-летней американкой Амандой Анисимовой из лондонского ресторана Zuma.

«Наши условия – никакого осуждения», — написал Кирьос, но затем удалил пост.

Фото с Хон в "Инстаграме" выложила и Анисимова, но на снимке нет Кирьоса.

Напомним, Кирьос и Анисимова начнут выступления на Уимблдоне с основной сетки турнира. Хон сначала предстоит пройти квалификацию. Её первой соперницей станет украинка Катарина Завацкая.

В 2019 году Уимблдон состоится с 1 по 14 июля. Действующими чемпионами единственного турнира «Большого шлема», проходящего на траве, являются немка Анжелика Кербер и представитель Сербии Новак Джокович.