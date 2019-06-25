Надаль раскритиковал организаторов Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выразил недовольство тем, что организаторы Уимблдона плозволяют себе отходить от рейтинга в процессе формирования списка сеяных игроков.

«Это обычное дело. Уимблдон — единственный турнир, на котором организаторы делают с посевом всё, что хотят. Буду ли я вторым или третьим номером посева, не важно. Я в любом случае должен играть как можно лучше и бороться за победу в каждом матче.

Но то, что на Уимблдоне так поступают с посевом, не кажется мне правильным. И не только мне, другие игроки тоже так думают. Здесь не уважают статус, который игроки заработали по ходу сезона", — приводятся слова Надаля в «твиттере» Tenis en Movistar+.

Матчи основной сетки Уимблдона-2019 стартуют 1 июля. Действующим чемпионом является серб Новак Джокович.