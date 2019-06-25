Надаль раскритиковал организаторов Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выразил недовольство тем, что организаторы Уимблдона плозволяют себе отходить от рейтинга в процессе формирования списка сеяных игроков.
«Это обычное дело. Уимблдон — единственный турнир, на котором организаторы делают с посевом всё, что хотят. Буду ли я вторым или третьим номером посева, не важно. Я в любом случае должен играть как можно лучше и бороться за победу в каждом матче.
Но то, что на Уимблдоне так поступают с посевом, не кажется мне правильным. И не только мне, другие игроки тоже так думают. Здесь не уважают статус, который игроки заработали по ходу сезона", — приводятся слова Надаля в «твиттере» Tenis en Movistar+.
Матчи основной сетки Уимблдона-2019 стартуют 1 июля. Действующим чемпионом является серб Новак Джокович.
- 25 июня 2019
-
11:28
-
11:01
-
10:27
-
09:10
-
00:49
-
00:20
- 24 июня 2019
-
23:53
-
23:12
-
21:03
-
19:14
-
17:37
-
17:18
-
16:24
-
16:08
-
14:32
-
13:58
-
13:22
-
12:33
-
11:33
-
11:08
-
11:01
-
10:13
-
10:04
-
09:35
-
09:16
-
09:13
-
09:06
-
09:02
-
08:52
-
03:55
-
00:59
-
00:17
- 23 июня 2019
-
23:21
-
22:20
-
21:12