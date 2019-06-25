Федерер: может, я не так и стар? Может, в будущем все будут играть до 50?

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал завоевание 102-го трофея в своей профессиональной карьере. На прошлой неделе он в 10-й раз выиграл турнир в Галле (Германия).



«Может быть, я не такой старый? Возможно, в будущем все будут играть до 50 лет? Я, конечно, шокирован, что нахожусь в туре уже более 20 лет.



Кто меня вдохновляет? Мои тренеры, другие люди вокруг меня, особенно моя жена Мирка и мои родители. Но также и все друзья, которые у меня есть. Я всегда старался оставаться ребёнком, но в то же время быстро расти. Когда моя карьера закончится, я буду жить в мире с самим собой. Всё, что сейчас происходит со мной, является большим бонусом», — цитирует Федерера Tennis World USA.

Федерер: каждый раз, когда побеждаю в Галле, я отлично играю и на Уимблдоне