Федерер: может, я не так и стар? Может, в будущем все будут играть до 50?
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал завоевание 102-го трофея в своей профессиональной карьере. На прошлой неделе он в 10-й раз выиграл турнир в Галле (Германия).
«Может быть, я не такой старый? Возможно, в будущем все будут играть до 50 лет? Я, конечно, шокирован, что нахожусь в туре уже более 20 лет.
Кто меня вдохновляет? Мои тренеры, другие люди вокруг меня, особенно моя жена Мирка и мои родители. Но также и все друзья, которые у меня есть. Я всегда старался оставаться ребёнком, но в то же время быстро расти. Когда моя карьера закончится, я буду жить в мире с самим собой. Всё, что сейчас происходит со мной, является большим бонусом», — цитирует Федерера Tennis World USA.
Федерер: каждый раз, когда побеждаю в Галле, я отлично играю и на Уимблдоне
Федерер: я вновь чувствую себя молодым
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