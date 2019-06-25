Надаль назвал главных фаворитов Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал игроков, которые, по его мнению, будут претендовать на победу на Уимблдоне, который стартует 1 июля.

«Кандидатами на победу являются Федерер, Джокович. Также есть молодые игроки, которые сейчас выступают отлично. Посмотрим, как они смогут сыграть. Это особенный турнир, он отличается от других. Здесь больше шансов увидеть сюрприз. Это уникальные соревнования», — приводит слова Надаля Ubitennis.

Действующим победителем травяного турнира «Большого шлема» является сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3). Для Джоковича эта победа стала четвёртой в карьере на Уимблдоне.