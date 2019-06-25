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Павлюченкова провела первую тренировку на кортах Уимблдона

Павлюченкова провела первую тренировку на кортах Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова провела первую тренировку на лондонских кортах, где в период с 1 по 14 июля пройдёт Уимблдон.

«Привет, Уимби», — так 27-летняя уроженка Самары подписала фотографию с корта в своём «твиттере».

В текущем сезоне Анастасия провела 26 матчей, 14 из которых выиграла. В настоящее время она располагается на 45-й строчке в рейтинге WTA.

Лучшим результатом Павлюченковой на травяном турнире «Большого шлема» стал выход в 1/4 финала в 2016 году. В прошлогоднем розыгрыше соревнований она уступила представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй в первом раунде.

Действующей чемпионкой Уимблдона является немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла американку Серену Уильямс – 6:3, 6:3.

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