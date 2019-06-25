Андерсон пояснил, почему в теннисе нет открытых геев

Вице-президент совета игроков АТР, теннисист из Южной Африки Кевин Андерсон рассказал, почему за всю историю АТР тура не случилось ни одного каминг-аута.



«Понимаете ли, так сложилось исторически — люди не слишком положительно относятся к каминг-аутам. Конечно, в последние годы ситуация меняется, люди всё больше говорят об этом. Всё это хорошо, но для окончательного улучшения ситуации кто-то должен стать первым. Это будет непросто, ему потребуется смелость, но, надеюсь, условия для этого будут созданы.



Совершать каминг-ауты в командных видах спорта иногда легче, ведь поддержка партнёров может существенно помочь сомневающемуся. Теннис же вид спорта индивидуальный, положиться не на кого. Но повторюсь — надеюсь, условия внутри тенниса будут комфортными для таких вещей.



Нетерпимость по отношению к геям проявляется в самых разных мелочах. Например замечание «Это так по-гейски». Возможно, человек, который действительно является геем, может быть оскорблён таким и это сделает его ещё более закрытым. В Национальной баскетбольной лиге, например, подобные выражения наказываются штрафами, и это правильно. Каждый спортсмен должен уважать своих коллег. Это базовые вещи», — цитирует Андерсона The Guardian.

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