Квитова провела первую тренировку после травмы и может сыграть на Уимблдоне

Чешская теннисистка Петра Квитова продолжает восстанавливаться после травмы руки и может выступить на Уимблдоне, несмотря на то, что ранее сообщалось о её вероятном пропуске травяного мэйджора.



Сегодня чешка провела первую тренировку в Лондоне, где в период с 1 по 14 июля пройдёт Уимблдон.

«Привет, Уимблдон! Я вернулась. Рада сообщить, что проблем с рукой всё меньше и меньше. Сегодня я несколько раз пробила по мячу. Это были мои первые удары в сезоне на траве.



Я делаю всё возможное, чтобы сыграть на Уимблдоне, но окончательное решение смогу сообщить лишь в конце недели. Скрестим пальцы», — написала двукратная чемпионка Уимблдона под фотографией в своём «твиттере».



Напомним, шестая ракетка планеты снялась с Открытого чемпионата Франции перед началом турнира из-за надрыва связок левого предплечья.