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Квитова провела первую тренировку после травмы и может сыграть на Уимблдоне

Квитова провела первую тренировку после травмы и может сыграть на Уимблдоне
Теннис / Уимблдон 2019 0

Чешская теннисистка Петра Квитова продолжает восстанавливаться после травмы руки и может выступить на Уимблдоне, несмотря на то, что ранее сообщалось о её вероятном пропуске травяного мэйджора.

Сегодня чешка провела первую тренировку в Лондоне, где в период с 1 по 14 июля пройдёт Уимблдон.

«Привет, Уимблдон! Я вернулась. Рада сообщить, что проблем с рукой всё меньше и меньше. Сегодня я несколько раз пробила по мячу. Это были мои первые удары в сезоне на траве.

Я делаю всё возможное, чтобы сыграть на Уимблдоне, но окончательное решение смогу сообщить лишь в конце недели. Скрестим пальцы», — написала двукратная чемпионка Уимблдона под фотографией в своём «твиттере».

Напомним, шестая ракетка планеты снялась с Открытого чемпионата Франции перед началом турнира из-за надрыва связок левого предплечья.

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