Квитова провела первую тренировку после травмы и может сыграть на Уимблдоне

Чешская теннисистка Петра Квитова продолжает восстанавливаться после травмы руки и может выступить на Уимблдоне, несмотря на то, что ранее сообщалось о её вероятном пропуске травяного мэйджора.
Сегодня чешка провела первую тренировку в Лондоне, где в период с 1 по 14 июля пройдёт Уимблдон.
«Привет, Уимблдон! Я вернулась. Рада сообщить, что проблем с рукой всё меньше и меньше. Сегодня я несколько раз пробила по мячу. Это были мои первые удары в сезоне на траве.
Я делаю всё возможное, чтобы сыграть на Уимблдоне, но окончательное решение смогу сообщить лишь в конце недели. Скрестим пальцы», — написала двукратная чемпионка Уимблдона под фотографией в своём «твиттере».
Напомним, шестая ракетка планеты снялась с Открытого чемпионата Франции перед началом турнира из-за надрыва связок левого предплечья.
- 25 июня 2019
-
13:41
-
13:05
-
12:37
-
12:17
-
12:01
-
11:54
-
11:28
-
11:01
-
10:27
-
09:10
-
00:49
-
00:20
- 24 июня 2019
-
23:53
-
23:12
-
21:03
-
19:14
-
17:37
-
17:18
-
16:24
-
16:08
-
14:32
-
13:58
-
13:22
-
12:33
-
11:33
-
11:08
-
11:01
-
10:13
-
10:04
-
09:35
-
09:16
-
09:13
-
09:06
-
09:02
-
08:52