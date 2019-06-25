Кудерметова проиграла Бенчич в первом круге турнира в Истбурне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, пробившаяся в основную сетку турнира в Истбурне через квалификацию, не смогла выйти во второй круг, проиграв представительнице Швейцарии Белинде Бенчич (10) со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Вероника 8 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию:

текстовая онлайн-трансляция матча Кудерметова — Бенчич в Истбурне.

За выход в третий круг Бенчич поспорит с россиянкой Екатериной Александровой.

В 2018 году чемпионкой турнира в Истбурне стала датчанка Каролина Возняцки. В финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 7:6 (7:5).