US Open поздравил с днём рождения Михаила Южного
Пресс-служба Открытого чемпионата США опубликовала поздравление с днём рождения бывшего российского теннисиста Михаила Южного. Сегодня, 25 июня, уроженцу Москвы исполнилось 37 лет.
«Сегодня день рождения у Полковника. Наши поздравления Михаилу Южному», — подписано видео одного из розыгрышей россиянина на американском мэйджоре в матче с Новаком Джоковичем.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» US Open.
Профессиональную карьеру Южный завершил в 2018 году. Открытый чемпионат США — самый успешный турнир «Большого шлема» для Михаила — дважды он выходил в полуфинал соревнований (2006, 2010). Лучшим результатом Южного в рейтинге АТР стала восьмая строчка, на которой он располагался в январе 2008 года.
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