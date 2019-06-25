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Касаткина начала работать с бывшим тренером Кузнецовой

Касаткина начала работать с бывшим тренером Кузнецовой
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина начала сотрудничать с экс-наставником Светланы Кузнецовой, испанцем Карлосом Мартинесом. Последнее время специалист работал с другой россиянкой — Маргаритой Гаспарян.

Напомним, Кузнецова объявила о прекращении сотрудничества с Мартинесом в июле 2018 года. Они работали вместе шесть лет. Лучший показатель Светланы за этот период — девятое место в рейтинге WTA.

Ранее Касаткина потерпела неудачу на старте женского турнира в Истбурне (Великобритания), проиграв немке Андреа Петкович со счётом 7:5, 4:6, 2:6. Турнир завершится 29 июня. Его действующим чемпионом является датчанка Каролина Возняцки.

На «Ролан Гаррос» Дарья в одиночном разряде дошла до второго круга, где уступила Монике Пуиг из Пуэрто-Рико — 3:6, 1:6.

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