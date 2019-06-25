Касаткина начала работать с бывшим тренером Кузнецовой

Российская теннисистка Дарья Касаткина начала сотрудничать с экс-наставником Светланы Кузнецовой, испанцем Карлосом Мартинесом. Последнее время специалист работал с другой россиянкой — Маргаритой Гаспарян.
Напомним, Кузнецова объявила о прекращении сотрудничества с Мартинесом в июле 2018 года. Они работали вместе шесть лет. Лучший показатель Светланы за этот период — девятое место в рейтинге WTA.
Ранее Касаткина потерпела неудачу на старте женского турнира в Истбурне (Великобритания), проиграв немке Андреа Петкович со счётом 7:5, 4:6, 2:6. Турнир завершится 29 июня. Его действующим чемпионом является датчанка Каролина Возняцки.
На «Ролан Гаррос» Дарья в одиночном разряде дошла до второго круга, где уступила Монике Пуиг из Пуэрто-Рико — 3:6, 1:6.
- 25 июня 2019
-
19:13
-
18:38
-
17:50
-
17:31
-
15:58
-
15:30
-
15:19
-
15:00
-
14:20
-
13:41
-
13:05
-
12:37
-
12:17
-
12:01
-
11:54
-
11:28
-
11:01
-
10:27
-
09:10
-
00:49
-
00:20
- 24 июня 2019
-
23:53
-
23:12
-
21:03
-
19:14
-
17:37
-
17:18
-
16:24
-
16:08
-
14:32
-
13:58
-
13:22
-
12:33
-
11:33
-
11:08