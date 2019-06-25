Трофеи Беккера, который признан банкротом, продаются на аукционе

82 предмета из коллекции спортивных трофеев и сувениров бывшей первой ракетки мира, немца Бориса Беккера, выставлены на онлайн-торги аукционного дома Wyles Hardy & Co, которые завершатся 11 июля.
На продажу выставлены медали, часы, значки, экипировка, а также чемпионские кубки Уимблдона и US Open. Одним из лотов стал перстень члена Зала теннисной славы.
Летом 2017 года британский суд из-за задолженности Беккера перед одним из банков признал бывшего теннисиста банкротом. В связи с финансовыми проблемами 51-летний немец согласился рекламировать компанию, производящую и устанавливающую стеклопакеты. Кроме того, самый юный чемпион Уимблдона выразил готовность за деньги приходить на званые ужины и другие частные мероприятия.
Запись доступна в «твиттере» Wyles Hardy & Co.
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