Трофеи Беккера, который признан банкротом, продаются на аукционе

82 предмета из коллекции спортивных трофеев и сувениров бывшей первой ракетки мира, немца Бориса Беккера, выставлены на онлайн-торги аукционного дома Wyles Hardy & Co, которые завершатся 11 июля.

На продажу выставлены медали, часы, значки, экипировка, а также чемпионские кубки Уимблдона и US Open. Одним из лотов стал перстень члена Зала теннисной славы.

Летом 2017 года британский суд из-за задолженности Беккера перед одним из банков признал бывшего теннисиста банкротом. В связи с финансовыми проблемами 51-летний немец согласился рекламировать компанию, производящую и устанавливающую стеклопакеты. Кроме того, самый юный чемпион Уимблдона выразил готовность за деньги приходить на званые ужины и другие частные мероприятия.

Запись доступна в «твиттере» Wyles Hardy & Co.

В связи с нехваткой денег Беккер снялся в рекламе фирмы, ставящей стеклопакеты