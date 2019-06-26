Блинкова рассказала об уроке, который она извлекла на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анна Блинкова поделилась впечатлениями от выхода во второй раунд квалификации Уимблдона. На старте отборочных соревнований она обыграла представительницу Австралии Зои Хивз со счётом 6:1, 7:5.

«При любом счёте ты всегда можешь победить. Пока судья не сказал „гейм, сет, матч“, ты можешь изменить ситуацию на корте. Точно так же ты можешь проиграть, несмотря на то, что ведёшь в счёте. Самый главный урок, который я извлекла на „Ролан Гаррос“ в том, что нужно всегда бороться до конца.

Я осталась довольна своей игрой в матче с Хивз. В первом сете я была спокойна и старалась делать свою работу, играть в свой теннис. Во второй партии соперница прибавила, стала меньше ошибаться. Она действовала агрессивнее, так что я была под давлением. Мне пришлось нелегко. Я рада, что всё же смогла победить.

Я стараюсь не строить никаких планов, чтобы не оказывать давление на себя. Я просто хочу как можно дольше наслаждаться атмосферой Уимблдона", — цитирует Блинкову официальный сайт турнира.

На прошедшем «Ролан Гаррос» Блинкова дошла до третьего круга, где уступила американке Мэдисон Кис со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 4:6.

