Джокович: странно, что Федерер будет посеян на Уимблдоне выше Надаля

Серб Новак Джокович прокомментировал систему посева на Уимблдоне, по которой третья ракетка мира Роджер Федерер будет посеян выше, чем второй номер рейтинга Рафаэль Надаль.



«Такие вот на Уимблдоне правила. Они, конечно, странноватые, но их тоже нужно уважать. Федерер — величайший игрок, который выиграл наибольшее количество Уимблдонов. Если кто и заслуживает продвижения по посеву, то именно он.



С другой стороны, при этом он будет находиться выше Надаля, что тоже странно», — цитирует Джовокича Reuters.



Ранее систему посева на Уимблдоне раскритиковал сам Рафаэль Надаль. Исходя из вероятного посева, в полуфинале испанец может сыграть с Джоковичем, а в финале с Федерером. В прошлогоднем розыгрыше травяного мэйджора Надаль добрался до полуфинала, где уступил Джоковичу.

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