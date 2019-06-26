Э. Маррей проиграл первый матч после возвращения

Британский теннисист Энди Маррей проиграл на старте парных соревнований в Истбурне (Великобритания). В дуэте с бразильцем Марсело Мело он уступил первым ракеткам мира из Колумбии Хуан-Себастьяну Кабалю и Роберту Фаре — 2:6, 4:6.



Напомним, на прошлой неделе Маррей в паре с испанцем Фелисьяно Лопесом выиграл турнир Queens Club в Лондоне. По ходу розыгрыша они обыграл Кабаля и Фару. Тот турнир был первым, в котором участвовал Маррей после повторной операции на тазобедренном суставе.



Ранее британец заявил о намерении участвовать в парном и смешанном разрядах Уимблдона. Ряд теннисисток, среди которых первые ракетки мира Эшли Барти (в одиночном разряде) и Кристина Младенович (в парном), отказались от игры с Энди в миксте.

Первая ракетка мира Барти объяснила отказ от парных выступлений с Энди Марреем

Младенович пояснила отказ от игры в миксте Уимблдона с Энди Марреем