Э. Маррей проиграл первый матч после возвращения
Британский теннисист Энди Маррей проиграл на старте парных соревнований в Истбурне (Великобритания). В дуэте с бразильцем Марсело Мело он уступил первым ракеткам мира из Колумбии Хуан-Себастьяну Кабалю и Роберту Фаре — 2:6, 4:6.
Напомним, на прошлой неделе Маррей в паре с испанцем Фелисьяно Лопесом выиграл турнир Queens Club в Лондоне. По ходу розыгрыша они обыграл Кабаля и Фару. Тот турнир был первым, в котором участвовал Маррей после повторной операции на тазобедренном суставе.
Ранее британец заявил о намерении участвовать в парном и смешанном разрядах Уимблдона. Ряд теннисисток, среди которых первые ракетки мира Эшли Барти (в одиночном разряде) и Кристина Младенович (в парном), отказались от игры с Энди в миксте.
Первая ракетка мира Барти объяснила отказ от парных выступлений с Энди Марреем
Младенович пояснила отказ от игры в миксте Уимблдона с Энди Марреем
Маррей: выиграть титул с металлическим бедром — это круто
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