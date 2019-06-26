Квитова: я больше не доверяю мужчинам

Чешская теннисистка Петра Квитова рассказала, как она изменилась после нападения вооружённого преступника в собственном доме в 2016 году. Нападавший ударил Петру ножом, повредив связки и сухожилия левой руки.

«После той истории я изменилась, это точно. Раньше я всё время была в напряжении, а теперь более расслабленна. Я стала больше ценить различные мелочи, вроде хорошей погоды. Если случается нечто серьёзное, то, конечно, я переживаю, но на пустяки внимания не обращаю.

Я больше не доверяю людям, особенно мужчинам. Наверное, поэтому я одинока. Я доверяю лишь людям, которых давно знаю, но недоверчиво отношусь к тем, с кем познакомилась недавно. Я не могу поехать в такси с незнакомцем. Когда я одна на улице, то практически всегда бегу. Иногда я боюсь, что за моей спиной кто-то находится. Это тяжело", — цитирует Квитову The Guardian.

Петра также рассказала о двух победах на Уимблдоне.

«Люди могут сказать: „Она выиграла турнир “Большого шлема», потому что проснулась в хорошем настроении". Но когда выигрываешь второй турнир, это меняет ситуацию. К тому же мне досталась сложная сетка, пришлось обыграть трёх соотечественниц", — сказала чешка.