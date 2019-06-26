Остапенко — о победе над Стивенс: агрессивная игра всегда приносит мне результат

Экс пятая ракетка мира из Латвии Елена Остапенко прокомментировала свой выход в третий круг соревнований в Истбурне (Великобритания). В матче второго раунда она обыграла американку Слоан Стивенс — 1:6, 6:0, 6:3.
«Последние пять матчей были очень тяжёлыми, но, к счастью, в четырёх мне удалось добыть победы. Рада этому, ведь в начале сезона, после травмы, было тяжело. Сейчас мне кажется, что игра становится всё лучше и лучше.
Первый сет был очень тяжёлым — я не могла найти свой ритм и совершала много невынужденных ошибок. Впрочем, уже во второй и третьей партиях я старалась быть более агрессивной, сосредоточенной и последовательной. Агрессивная игра всегда приносит мне нужный результат», — цитирует Остапенко официальный сайт АТР.
Следующей соперницей 22-летней представительницы Латвии станет россиянка Екатерина Александрова, обыгравшая ранее Белинду Бенчич из Швейцарии.
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