Касаткина получила 29-й номер посева на Уимблдоне

Организаторы Уимблдона опубликовали список сеяных в женском одиночном разряде. Лидером посева стала первая ракетка мира австралийка Эшли Барти.
Уимблдон. Женщины. Список сеяных
1. Эшли Барти (Австралия).
2. Наоми Осака (Япония).
3. Каролина Плишкова (Чехия).
4. Кики Бертенс (Нидерланды).
5. Анжелика Кербер (Германия).
6. Петра Квитова (Чехия).
7. Симона Халеп (Румыния).
8. Элина Свитолина (Украина).
9. Слоан Стивенс (США).
10. Арина Соболенко (Беларусь).
11. Серена Уильямс (США).
12. Анастасия Севастова (Латвия).
13. Белинда Бенчич (Швейцария).
14. Каролина Возняцки (Дания).
15. Ван Цян (Китай).
16. Маркета Вондроушова (Чехия).
17. Мэдисон Кис (США).
18. Юлия Гёргес (Германия).
19. Йоханна Конта (Великобритания).
20. Анетт Контавейт (Эстония).
21. Элисе Мертенс (Бельгия).
22. Донна Векич (Хорватия).
23. Каролин Гарсия (Франция).
24. Петра Мартич (Хорватия).
25. Аманда Анисимова (США).
26. Гарбинье Мугуруса (Испания).
27. Софья Кенин (США).
28. Се Шувэй (Китайский Тайбэй).
29. Дарья Касаткина (Россия).
30. Карла Суарес-Наварро (Испания).
31. Мария Саккари (Греция).
32. Леся Цуренко (Украина).
Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 1 июля.
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