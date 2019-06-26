Мойя: 8 титулов «РГ» Борга казались чем-то запредельным, пока не пришёл Надаль

Карлос Мойя, тренер испанца Рафаэля Надаля, прокомментировал 12 побед своего подопечного на Открытом чемпионате Франции.
«Когда я играл на профессиональном уровне, результаты Куэртена на грунте казались неожиданными, а восемь титулов «Ролан Гаррос» Борга — чем-то совершенно запредельным.
Так было, пока в теннис не пришёл Рафаэль Надаль. Его 12 побед — это то, что нельзя сравнивать ни с чем. Вы наблюдаете за этим из года в год и, возможно, не придаёте этому большого значения. Попробуйте взглянуть на эту цифру со стороны, в контексте других рекордов — вы явно измените своё мнение», — цитирует Мойю El Pais.
33-летний испанец — победитель 18 турниров «Большого шлема». 12 из них — это Открытые чемпионаты Франции, где он впервые победил в 18-летнем возрасте.
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