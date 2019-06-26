Циципас: Оже-Альяссим лучше меня. Пожертвую £ 10 тыс, если когда-то обыграю его

Греческий теннисист Стефанос Циципас высоко оценил уровень игры 18-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима.
«Меня беспокоит то, что не смог обыграть его на турнире в Лондоне. Меня огорчает то, что Феликс лучше меня, это стоит признать.
Возможно, я никогда не смогу обыграть его, а возможно, мне стоит лишь подождать несколько лет. Если же у меня не получится, значит так этому и быть.
В том случае, если я обыграю его, это будет фантастикой. Я пожертвую на благотворительность £ 10 тыс», — цитирует Циципаса Tennis World USA.
Четвертьфинальный матч Queens Club в Лондоне завершился со счётом 7:5, 6:2 в пользу канадца. Предыдущие две встречи между теннисистами также завершались в пользу Феликса. Циципас не выиграл у Оже-Альяссима ни одной партии.
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