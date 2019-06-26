Альмагро: Федерер лучше Надаля. Роджер — настоящий талант

Бывший испанский теннисист Николас Альмагро считает швейцарца Роджера Федерера самым талантливым игроком всех времён. По его мнению, он лучший теннисист, нежели Рафаэль Надаль.



Я считаю, что Федерер лучше, чем Надаль, пусть даже статистика их личных встреч этого не отражает. По моему мнению, Федерер — лучший игрок всех времён с точки зрения техники. Надаль побеждал его так часто по той причине, что более силён ментально.



Федерер был самым тяжёлым соперником для меня. Он словно игрался с тобой, а не играл против тебя. Резаный, укороченный, удар под заднюю, смэш, подача — в его игре есть всё. Ты никогда не знаешь, что он сделает в следующий момент. Это и есть талант», — цитирует Альмагро Tennis 365.