Надаль проиграл первый матч на траве в новом сезоне

Второй номер мирового рейтинга ATP Рафаэль Надаль проиграл свой первый матч на старте травяного сезона. Испанец в матче выставочного турнира в Херлингеме (Аргентина) уступил хорвату Марину Чиличу со счётом 3:6, 3:6. Поединок продолжался 1 час и 1 минуту.

Следующий матч на турнире в Херлингеме Надаль сыграет с французом Люкой Пуи. Поединок состоится 28 июня. Начало — в 16:00 мск.



В Херлингеме также принимают участие австриец Доминик Тим, австралиец Ник Кирьос, японец Кей Нисикори, киприот Маркос Багдатис, южноамериканец Кевин Андерсон и канадец Феликс Оже-Альяссим.



Ранее стал известен список сеяных на Уимблдоне в мужском одиночном разряде. Первый номер получил действующий чемпион соревнований, первая ракетка мира серб Новак Джокович. Вторым, невзирая на рейтинг, стал швейцарец Роджер Федерер. Надаль получил третий номер посева.