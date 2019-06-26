Надаль проиграл первый матч на траве в новом сезоне

Второй номер мирового рейтинга ATP Рафаэль Надаль проиграл свой первый матч на старте травяного сезона. Испанец в матче выставочного турнира в Херлингеме (Аргентина) уступил хорвату Марину Чиличу со счётом 3:6, 3:6. Поединок продолжался 1 час и 1 минуту.
Следующий матч на турнире в Херлингеме Надаль сыграет с французом Люкой Пуи. Поединок состоится 28 июня. Начало — в 16:00 мск.
В Херлингеме также принимают участие австриец Доминик Тим, австралиец Ник Кирьос, японец Кей Нисикори, киприот Маркос Багдатис, южноамериканец Кевин Андерсон и канадец Феликс Оже-Альяссим.
Ранее стал известен список сеяных на Уимблдоне в мужском одиночном разряде. Первый номер получил действующий чемпион соревнований, первая ракетка мира серб Новак Джокович. Вторым, невзирая на рейтинг, стал швейцарец Роджер Федерер. Надаль получил третий номер посева.
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