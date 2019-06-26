Федерер: сложно оставаться собой в этом цирке

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своём отношении к хвалебным отзывам от прессы и болельщиков, а также поделился мыслями о трудностях, с которыми ему приходилось сталкиваться.
«Пресса хорошо отзывается обо мне. Если я начну получать критику, мне будет неприятно, потому что это повлияет на мою семью, жену, детей и друзей. Быть образцом для подражания и кумиром для родителей и их детей всегда было хорошо. Это прекрасное чувство.
Я всегда старался оставаться собой. Это не так просто сделать в этом огромном цирке. СМИ и фанаты называют меня супергероем. Я хочу сделать людей счастливыми, поэтому я скорее вижу себя артистом. Первые 10 лет в туре я не понимал, какое это развлечение.
Мне нравится, когда люди, пришедшие на стадион, возвращаются домой, чувствуя, что у них был отличный день. Также нужно давать интересные ответы прессе вместо того, чтобы приходить сюда и пытаться уйти как можно скорее», — приводит слова Федерера Tennis World USA.
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