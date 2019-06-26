Четыре теннисистки из России — в финале квалификации Уимблдона

В Лондоне (Великобритания) продолжается квалификационный турнир за право выступить в основной сетке Уимблдона. Полуфинальную стадию отборочных соревнований преодолели четыре теннисистки из России.
К Анне Калинской, обыгравшей представительницу Хорватии Терезу Мрдежу со счётом 6:2, 6:2, присоединились Анна Блинкова, Людмила Самсонова и Варвара Флинк. Блинкова за 1 час 5 минут обыграла итальянку Мартину Ди Джузеппе — 6:3, 6:4. Её соперницей по финалу квалификации станет Тереза Мартинцова из Чехии.
Самсонова одолела Кайлу Макфи из Австралии — 6:2, 7:6 (7:5). Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут. За выход в основную сетку Самсонова поспорит с победительницей матча между Терезой Шмитковой из Чехии и Яниной Викмайер из Бельгии.
Флинк уверенно переиграла француженку Джессику Понше со счётом 6:4, 6:2 и в финальном матче квалификационного раунда Уимблдона встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
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