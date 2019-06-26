Руседски: Надаль должен был получить второй номер посева на Уимблдоне

Бывший теннисист Грег Руседски жёстко раскритиковал действующую систему правил, из-за которой на Уимблдоне швейцарец Роджер Федерер получил второй номер посева вместо испанца Рафаэля Надаля.

«Надаль должен был быть посеян под вторым номером на Уимблдоне в этом году. Вы не можете составлять рейтинг под тип покрытия: Федерер — №1 на траве, Джокович — №1 на харде, Надаль — №1 на грунте. В наши дни любой тип кортов является среднескоростным. Поэтому теннисисты и зарабатывают рейтинговые баллы в течение нашего года!

Из-за действующей системы Надаль должен будет сыграть с Федерером и Джоковичем в полуфинале и финале, если они доберутся до этих стадий. А мог бы и вовсе этого избежать.



Правила есть правила, но я верю, что их иногда нужно менять. Я говорю о недельном рейтинге», — написал Руседски в «твиттере».

Ранее стал известен список сеяных на Уимблдоне в мужском одиночном разряде. Первый номер получил действующий чемпион соревнований, первая ракетка мира серб Новак Джокович. Вторым, невзирая на рейтинг, стал швейцарец Роджер Федерер. Надаль получил третий номер посева.