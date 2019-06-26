Экс третья ракетка мира в юниорском разряде объявила о завершении карьеры

41-летняя американская теннисистка Лилия Остерло официально объявила о завершении профессиональной карьеры, говорится в сообщении WTA. Свой последний поединок спортсменка провела в далёком 2010 году, однако окончательное решение об уходе из спорта она приняла только сейчас.
На юниорском уровне теннисистка из США занимала третью строчку в одиночном разряде и пятую — в паре. На соревнованиях среди взрослых она была менее успешна. Наивысшей позицией в рейтинге WTA для Остерло является 41-е место, которое она занимала в апреле 2001 года.
Самыми успешными турнирами «Большого шлема» для Остерло были Уимблдон и домашний Открытый чемпионат США, на них теннисистке удавалось добраться до четвёртого круга. Лилия Остерло трижды одерживала победу на турнирах серии WTA.
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