Волевая победа Соболенко и вылет Конты — в обзоре 3-го круга турнира в Истбурне

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко, посеянная на турнире в Истбурне (Великобритания) под восьмым номером, в напряжённом матче третьего круга переиграла экс первую ракетку мира Каролину Возняцкую из Дании (11) со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность поединка составила 2 часа 23 минуты.
За выход в полуфинал турнира в Истбурне Соболенко поспорит с третьей сеяной соревнований, голландкой Кики Бертенс, которая обыграла немку Анну-Лену Фридзам со счётом 6:3, 6:3.
Третья ракетка мира Каролина Плишкова из Чехии уверенно шагнула в четвертьфинал соревнований, обыграв бельгийку Элисе Мертенс — 6:1, 6:2. Её соперницей станет россиянка Екатерина Александрова, одержавшая победу над Еленой Остапенко из Латвии после снятия соперницы из-за травмы в ходе поединка при счёте 6:3, 1:2.
14-я сеяная турнира, британка Йоханна Конта, со счётом 3:6, 2:6 проиграла 62-й ракетке мира Онс Жабер из Туниса, которая в четвертьфинале сыграет с француженкой Ализе Корне.
Посмотреть видеообзор матчей третьего круга турнира в Истбурне можно на «Чемпионате».
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