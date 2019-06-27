Александрова: не хотела, чтобы матч с Остапенко закончился именно так

Россиянка Екатерина Александрова прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Истбурне. Её соперница по матчу третьего круга, Елена Остапенко из Латвии, отказалась от продолжения борьбы из-за травмы при счёте 3:6, 1:2.
«Я очень рада выходу в четвертьфинал, но мне не хотелось, чтобы матч закончился именно так. Это был нелёгкий день для игры в теннис, было очень ветрено. Но я рада, что теперь у меня на пару часов отдыха больше», — приводит слова Александровой официальный сайт тура.
За выход в полуфинал россиянка поспорит с чешкой Каролиной Плишковой.
«Мне нравится играть на траве. Каждый год я очень радуюсь этой части сезона. Думаю, в матче с Плишковой мне будет нелегко, потому что она так здорово подаёт. Но дело не только в подаче, она в целом играет отлично. Посмотрим, что получится», — сказала Александрова.
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