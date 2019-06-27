Хачанов одолел Циципаса в выставочном матче, Джокович проиграл Шаповалову

В Бакингемшире (Англия) проходит выставочный турнир Boodles Challenge. Вчера, 26 июня, в рамках этих соревнований россиянин Карен Хачанов одолел грека Стефаноса Циципаса со счётом 3:6, 6:3, [10:8].

Первая ракетка мира серб Новак Джокович проиграл канадцу Денису Шаповалову — 6:7 (3:7), 4:6, а аргентинец Диего Шварцман обыграл итальянца Фабио Фоньини — 6:2, 6:1.



На выставочных соревнованиях в Хёрлингеме (Англия) испанец Рафаэль Надаль проиграл хорвату Марину Чиличу со счётом 3:6, 3:6, а японец Кей Нисикори одолел француза Люка Пуя — 7:5, 7:6 (7:4).

Ранее стал известен список сеяных на Уимблдоне в мужском одиночном разряде. Первый номер посева получил действующий чемпион соревнований, первая ракетка мира серб Новак Джокович. Вторым, невзирая на рейтинг, стал швейцарец Роджер Федерер. Надаль получил третий номер посева. Матчи основной сетки начнутся 1 июля.

Надаль проиграл первый матч на траве в новом сезоне