Халеп: я стала другим человеком

Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп рассказала, как изменилось её отношение к теннису.
«Я стала другим человеком. Теперь я по-другому отношусь к теннису и турнирам. Моя цель — просто выходить на корт и стараться играть в свой лучший теннис. Я больше не думаю о результате, но всё ещё мотивированна. Это главное изменение», — цитирует Халеп официальный сайт тура.
В четвертьфинале турнира в Истбурне Симона сыграет с немкой Анжеликой Кербер.
«Я не видела её последние матчи, но знаю, что она любит играть на траве. В прошлом году она выиграла Уимблдон. Она определённо чувствует уверенность в себе на этом покрытии. Но терять мне нечего. Я постараюсь выйти и выиграть этот матч, всё больше привыкая к корту. Надеюсь, я смогу победить, но результат не так важен. Я просто хочу показать хороший теннис», — сказала Халеп.
- 27 июня 2019
-
10:18
-
09:55
-
09:21
-
09:13
- 26 июня 2019
-
23:55
-
23:15
-
22:40
-
22:10
-
21:05
-
20:41
-
20:09
-
19:44
-
18:36
-
18:20
-
18:03
-
17:50
-
17:43
-
17:00
-
16:24
-
15:43
-
15:26
-
13:58
-
13:23
-
13:10
-
13:08
-
12:11
-
10:45
-
10:37
-
10:13
-
09:58
-
09:06
- 25 июня 2019
-
23:57
-
22:32
-
21:56
-
19:13