Халеп: я стала другим человеком

Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп рассказала, как изменилось её отношение к теннису.

«Я стала другим человеком. Теперь я по-другому отношусь к теннису и турнирам. Моя цель — просто выходить на корт и стараться играть в свой лучший теннис. Я больше не думаю о результате, но всё ещё мотивированна. Это главное изменение», — цитирует Халеп официальный сайт тура.

В четвертьфинале турнира в Истбурне Симона сыграет с немкой Анжеликой Кербер.

«Я не видела её последние матчи, но знаю, что она любит играть на траве. В прошлом году она выиграла Уимблдон. Она определённо чувствует уверенность в себе на этом покрытии. Но терять мне нечего. Я постараюсь выйти и выиграть этот матч, всё больше привыкая к корту. Надеюсь, я смогу победить, но результат не так важен. Я просто хочу показать хороший теннис», — сказала Халеп.