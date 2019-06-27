Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Организаторы Уимблдона не хотят ставить матч Энди Маррея на центральный корт

Организаторы Уимблдона не хотят ставить матч Энди Маррея на центральный корт
Теннис / Уимблдон 2019 0

Британец Энди Маррей на следующей неделе вернётся на Уимблдон, где сыграет в паре с представителем Франции Пьер-Югом Эрбером. Несмотря на повышенный интерес зрителей к двукратному чемпиону Уимблдона, матч первого круга с его участием не будет проходить на центральном корте, сообщает Daily Mail. Организаторы также сомневаются в возможности поставить игру на первый корт и рассматривают вариант с кортом номер 2.

Организаторы опасаются, что парная встреча может негативно сказаться на качестве травяного покрытия центральной арены.

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей думал о завершении карьеры из-за проблем с бедром, но на минувшей неделе вернулся в теннис и выиграл турнир в Лондоне в парном разряде.

Маррей, оценивая предложение Шараповой выступить в паре, вспомнил о её допинге
«Не пара ты мне». Маррей вспомнил про допинг и поставил Шарапову на место
Мистер Металлическое бедро нарасхват у потенциальных напарниц, но Мария Шарапова получила категорический отказ.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент