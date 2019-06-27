Джокович прокомментировал поражение от Шаповалова в преддверии Уимблдона

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился впечатлениями от поражения в выставочном матче с канадцем Денисом Шаповаловым на соревнованиях Boodles Challenge.
«Здорово иметь возможность проводить такие матчи перед Уимблдоном. Денис — один из лидеров нового поколения, я его очень уважаю. Он прекрасный парень и отличный теннисист. Многие не просто так ценят его игру.
К Уимблдону хочется подойти в своей лучшей форме. Я провёл отличный матч», — приводит слова Джоковича Daily Express.
Ранее стал известен список сеяных на Уимблдоне в мужском одиночном разряде. Первый номер посева получил действующий чемпион соревнований Джокович. Вторым, невзирая на рейтинг, стал швейцарец Роджер Федерер. Испанец Рафаэль Надаль будет третьим сеяным. Матчи основной сетки начнутся 1 июля.
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