Чилич: у Надаля больше шансов выиграть Уимблдон, чем у Джоковича и Федерера

Хорватский теннисист Марин Чилич назвал главных фаворитов Уимблдона, матчи основной сетки которого начнутся 1 июля.

«Мы все принимаем участие в турнире, чтобы победить. Конечно, у Федерера, Надаля и Джоковича самые большие шансы на успех, потому что в последние годы они чаще всего выигрывают турниры „Большого шлема“.

Рафа недавно выиграл «Ролан Гаррос». Чувствую, что и на Уимблдоне он будет претендовать на победу. По моим ощущениям, у него даже больше шансов, чем у Роджера и Новака», — приводит слова Чилича Daily Express.

Ранее стал известен список сеяных на Уимблдоне в мужском одиночном разряде. Первый номер посева получил действующий чемпион Джокович. Вторым, невзирая на рейтинг, стал швейцарец Роджер Федерер. Испанец Рафаэль Надаль будет третьим сеяным, Чилич — 13-м.

Надаль раскритиковал организаторов Уимблдона

Джокович прокомментировал поражение от Шаповалова в преддверии Уимблдона