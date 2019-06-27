Дядя Надаля обрушился с критикой на организаторов Уимблдона

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, раскритиковал организаторов Уимблдона после опубликования списка сеяных на турнир, который стартует 1 июля. Рафаэль Надаль, являющийся второй ракеткой мира, получил третий номер посева, а вторым сеяным стал швейцарец Роджер Федерер, в рейтинге занимающий третью строчку.
«Это хорошо известная тема. Ребята на Уимблдоне привыкли отделять себя от других. Это немного ужасно. Но это то, что они всегда делали. Они идут своим путём и поступают так, потому что чувствуют себя особенными. Может, они думают, что у них есть право делать так, как хочется. Это плохое начало.
Правда в том, что это очень важный турнир, но было бы логично, если бы правила посева были такими же, как на турнирах по всему миру в рамках ATP. Проявили ли они неуважение к Рафе? Они проявили неуважение к ATP.
Организаторы Уимблдона поступают по-своему. Если бы все так делали, настала бы катастрофа. Они считают себя особенными", — цитирует Тони Надаля Cadena Ser.
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